Milano tram in fiamme in via Marco Bruto | paura sulla linea 27 passeggeri in fuga

Questa mattina a Milano, un tram della linea 27 in via Marco Bruto è stato colpito da un incendio improvviso. Le fiamme hanno avvolto il veicolo mentre era in movimento, spingendo i passeggeri a scendere in fretta per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

Momenti di puro terrore questa mattina, mercoledì 11 marzo 2026, in via Marco Bruto. Un tram della linea 27 è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in servizio, costringendo i passeggeri a una fuga precipitosa. La dinamica del rogo L’allarme è scattato intorno alle 9:20. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, il fumo avrebbe iniziato a sprigionarsi dalla parte superiore del mezzo, in corrispondenza del pantografo. In pochi istanti, le fiamme sono diventate visibili, alimentate dal contatto elettrico. Il conducente ha prontamente arrestato la marcia e aperto le porte, permettendo ai passeggeri di evacuare la vettura prima che l'abitacolo venisse invaso dal fumo acre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

