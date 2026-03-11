Milano il tram 27 prende fuoco in via Marco Bruto | fumo e panico A bordo una ventina di persone

Stamattina a Milano un tram della linea 27 inizia a bruciare in via Marco Bruto, vicino alla zona Mecenate-Forlanini. A bordo ci sono circa venti persone, e nel momento dell’incendio si sprigiona molto fumo. La scena provoca panico tra i passeggeri, che cercano di mettersi in salvo mentre le fiamme si diffondono lungo il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Paura a Milano nella mattinata di oggi, quando un tram della linea 27 ha preso fuoco in via Marco Bruto, nella zona Mecenate-Forlanini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a bordo del mezzo c’erano circa una ventina di passeggeri, tutti riusciti a scendere senza conseguenze. Non si registrano feriti. L’episodio si è verificato poco dopo le 9. I presenti hanno raccontato al quotidiano di aver sentito prima un forte rumore, poi di aver visto fumo e scintille sprigionarsi dal convoglio. Il racconto dei passeggeri. Uno dei testimoni ha ricostruito così quegli istanti: " Pareva una frenata di colpo, ma poi è arrivato il fumo, il caldo, si sono spalancate le porte e ci siamo precipitati fuori". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

