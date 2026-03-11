Milano principio di incendio su un tram con passeggeri a bordo | non ci sono feriti

Questa mattina a Milano si è verificato un principio di incendio su un tram della linea 27, in via Marco Bruto nella zona Forlanini. Il fuoco si è sviluppato durante il percorso, coinvolgendo il comparto motore o una parte del veicolo, ma non ci sono stati feriti tra i passeggeri presenti al momento. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

Un principio di incendio è divampato questa mattina su un tram milanese della linea 27 in via Marco Bruto, in zona Forlanini, per cause ancora da accertare. Come anticipato dal Corriere della Sera, le immagini girate sul posto mostrano la presenza di mezzi dei vigili del fuoco, polizia locale e della security dell'Azienda dei Traporti Milanesi con il mezzo fermo, che non appare riportare danni importanti e viene attaccato a un rimorchiatore per essere spostato, e alcuni oggetti metallici anneriti dal fumo e dal fuoco poggiati a terra lungo i binari della linea che viaggia tra viale Ungheria e piazza Fontana. Tutti illesi i passeggeri bordo che intorno alle 9. Principio d'incendio sul tram 27 alla periferia di MilanoMILANO – Un principio di incendio si è generato su un tram della linea 27 in via Marco Bruto alla periferia di Milano verso l'aeroporto di Linate. A causarlo è stata la caduta di un cavo della rete ... Milano, principio d'incendio sul tram 27: l'intervento dei vigili del fuocoUn principio di incendio si è generato oggi intorno alle 9 su un tram della linea 27 in via Marco Bruto alla periferia di Milano verso l'aeroporto di Linate. A causarlo è stata la caduta di un cavo ...