Principio di incendio su un tram a Milano testimone | Ha preso fuoco

Un principio di incendio si è verificato su un tram a Milano, secondo un testimone che ha riferito di aver sentito un rumore prima di vedere il fuoco. Dal balcone, ha osservato le fiamme e le persone che uscivano dal veicolo. La scena si è svolta nel centro della città e sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

"Abbiamo sentito un rumore. Eravamo sul balcone e abbiamo visto il fuoco sul tram. Ho visto poi la gente che usciva dal tram. Il tram ha preso fuoco sopra, dove c'è il pantografo." Questo il racconto di un residente di via Marco Bruto, a Milano, che ha assistito al principio di incendio che si è registrato su un tram della linea 27