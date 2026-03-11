Milano | Palazzo Finanze apre rifugio e caveau segreto

Il Palazzo delle Finanze di Milano aprirà al pubblico il 21 e il 22 marzo nell’ambito delle Giornate Fai. Durante l’evento, sarà possibile visitare spazi normalmente chiusi al pubblico, come il rifugio antiaereo e il caveau segreto, senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa offrirà l’opportunità di entrare in luoghi di solito riservati solo a determinate persone.

Il Palazzo delle Finanze di Milano aprirà le sue porte al pubblico il 21 e il 22 marzo. L’evento, organizzato nell’ambito delle Giornate Fai, permetterà l’accesso senza prenotazione a spazi solitamente chiusi come il rifugio antiaereo e il caveau segreto. La visita si svolgerà dalle 10 alle 17 nei due giorni indicati, offrendo un itinerario unico attraverso la loggia della fortuna e i saloni con cupole in vetrocemento. L’edificio, situato tra via Manin e via della Moscova, ospita cimeli storici della finanza milanese. Un viaggio nel cuore invisibile dell’amministrazione. L’apertura riguarda un gioiello architettonico progettato dall’architetto Eugenio Marelli negli anni trenta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

