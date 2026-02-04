Nel borsello nasconde cocaina e hashish incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestato

Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Carini dopo essere stato trovato con droga nel suo borsello. I carabinieri l’hanno fermato e, grazie al fiuto del cane Ron, hanno scoperto 80 dosi di cocaina e 11 stecche di hashish nascoste all’interno. Il ragazzo è stato portato in caserma, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire da dove provenisse la droga e a chi fosse destinata.

In manette un ventisettenne che è stata fermato mentre era in macchina dai carabinieri a Carini. Controlli anche a Isola delle Femmine e Terrasini, dove sono state denunciate tre persone In macchina con 80 dosi di cocaina e 11 stecche di hashsh. È questo che aveva con sé, nascosto in un borsello, un ventisettenne che è stato bloccato a Carini dai carabinieri. Nello stesso comune, inoltre, in un casale abbandonato, grazie al fiuto del cane Ron è stato scoperto un panetto di "fumo" dal peso di circa 90 grammi. Ma durante le verifiche è stato anche denunciato un ventunenne per guida senza patente - che non aveva mai conseguito - e trovato in possesso di un coltello.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Carini Carabinieri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Carini Carabinieri

Argomenti discussi: Giovane nasconde droga in auto e in camera da letto: in manette.

Condannato per 50 chili di droga, nasconde barattolo di cocaina nel bosco: portato in carcereSiena, 30 settembre 2025 – Nonostante la condanna a 7 anni con rito abbreviato perché trovato nel 2023 con quasi 50 chili di droga, al termine di un blitz delle forze dell’ordine che aveva fatto ... lanazione.it

Roma, nasconde 66 chili di cocaina, armi e contanti in casa: arrestato 35enneMaxi sequestro di droga a Roma che ha portato agli arresti un uomo di 35 anni, originario della Capitale e già noto alle forze dell'ordine. In base al materiale sequestrato dai militari nella sua ... tg24.sky.it