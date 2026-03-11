Milano | minaccia con mannaia il palazzo è in preda

A Milano, in via Ovada 38 nella zona Barona, un episodio di violenza domestica ha coinvolto un uomo che ha minacciato con una mannaia i presenti all’interno di un palazzo popolare. La scena si è svolta in un contesto di tensione, con l’uomo che ha mostrato l’arma bianca durante un alterco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un episodio di violenza domestica e minacce con un’arma bianca ha scosso un palazzo popolare nella zona Barona di Milano, in via Ovada numero 38. Un uomo di circa quarant’anni, residente nello stabile, ha brandito una mannaia contro la custode e i vicini, creando un clima di paura costante che persiste nonostante gli interventi delle forze dell’ordine. I residenti, esausti per le continue aggressioni verbali e fisiche, hanno richiesto l’allontanamento definitivo del soggetto problematico. La situazione si è aggravata nell’arco dell’anno corrente, con episodi ripetuti di distruzione delle cassette postali e lancio di oggetti dai balconi. Nonostante il Tribunale abbia già disposto un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) nei confronti del quarantenne, la sicurezza degli inquilini non è stata ancora garantita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

