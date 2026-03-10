Follia in un palazzo di Milano minaccia i vicini di casa con una mannaia | Siamo esasperati

In un palazzo di Milano, un uomo ha minacciato i vicini di casa con una mannaia, dichiarando di essere esasperato. Durante l’episodio, sono state distrutte le cassette postali e oggetti sono stati lanciati dai balconi. La portinaia e alcuni condomini sono stati anche coinvolti in aggressioni verbali e minacce con un machete. La situazione si è protratta per diverse ore prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Succede in un palazzo popolare della Barona. Gli abitanti si sono rivolti alle forze dell'ordine, ma le dopo le denunce nulla è cambiato Cassette postali distrutte, oggetti lanciati dai balconi, ma anche aggressioni verbali e minacce con un machete a portinaia e condomini. Sono le scene di ordinaria follia che si ripetono da inizio anno all’interno di un condominio popolare di via Ovada 38 a Milano (zona Barona). Episodi che vedono come protagonista una sola persona: un italiano di circa 40 anni. Una situazione che ha reso il palazzo invivibile e che ha spinto i condomini a rivolgersi più volte alle forze dell’ordine. Carabinieri e polizia, stando a quanto accertato da MilanoToday, sono intervenuti in diverse occasioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

