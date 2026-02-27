Un tram della linea 9 a Milano è uscito dai binari, terminando contro un edificio e investendo alcune persone. Un testimone ha riferito che il mezzo procedeva a velocità elevata, mentre un altro ha descritto la scena come simile a un terremoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che attualmente stanno liberando le persone rimaste incastrate sotto il tram.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio, investendo delle persone e uccidendone una Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. C'è anche un morto: si tratterebbe di un uomo, non ancora identificato, che è stato investito dal mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Dalle prime ricostruzioni il mezzo andava ad altissima velocità. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze, dato che alcune persone sono ancora incastrate sotto il tram. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: un morto e un ventina di feriti. Un testimone: "Andava ad altissima velocità". Un altro: "Sembrava un terremoto"

Leggi anche: Tram deraglia a Milano, investe alcune persone e finisce contro un edificio: almeno 3 feriti. «Altissima velocità, poi lo schianto»

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: almeno 3 feriti. Un testimone: "Ho visto la morte in faccia"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone Un tram della linea...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Ogawa spiega l’essenza della cucina giapponese; Perché i Conte non tornano; Finalmente un oro maschio. E un argento che commuove.

Tram deraglia tram a Milano e investe alcune persone. «Sono incastrate sotto al mezzo»Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. ilmattino.it

Tram deraglia a Milano e travolge alcuni passantiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si lavora per estrarre le persone incastrate sotto il mezzo. rainews.it

Ultim'ora, tram deraglia a Milano: passanti investiti. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Un tram è deragliato a Milano, finendo a grande velocità contro un palazzo in via Vittorio Veneto. Ci sarebbero alcuni feriti @ultimoranet x.com