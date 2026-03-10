Teatro Parenti | 200 insulti alla direttrice per l’evento

La direttrice del Teatro Franco Parenti ha ricevuto più di duecento insulti dopo aver annunciato che il teatro ospiterà un evento legato alla campagna per il referendum sulla giustizia, previsto per giovedì prossimo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui commenti negativi rivolti alla gestione del teatro e sulla reazione del pubblico. La situazione si è verificata immediatamente dopo l’annuncio ufficiale dell’evento.

Una valanga di oltre duecento insulti ha colpito la direttrice del Teatro Franco Parenti, Andrée Ruth Shammah, a seguito dell'annuncio che lo spazio culturale milanese ospiterà giovedì prossimo un evento della campagna per il referendum sulla giustizia. La presenza prevista della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scatenato una reazione violenta sui social network, trasformando un invito politico in una battaglia verbale senza precedenti. Il conflitto non riguarda solo l'evento imminente, ma tocca il cuore della libertà di espressione e del ruolo dei teatri come luoghi di confronto. La polemica è esplosa dopo che la regista ha pubblicato un post su Facebook invitando i cittadini a votare pensando alle generazioni future piuttosto che alle elezioni immediate.