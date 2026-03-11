Milano | Conca De Amicis torna con musica e archivi d’epoca

Mercoledì 11 marzo 2026, a Milano, il progetto Conca De Amicis riapre le sue porte con l’evento Back to Trip – Cose Buone dal Mondo, portando musica dal vivo e archivi d’epoca al centro di un quartiere che torna a vivere. L’iniziativa coinvolge artisti e collezioni storiche, offrendo al pubblico un’occasione di riscoperta e intrattenimento nel cuore della città.

Il cuore pulsante di Milano batte più forte mercoledì 11 marzo 2026, quando il progetto Conca De Amicis riapre le porte del passato con l'evento Back to Trip – Cose Buone dal Mondo. Tra musica live, proiezioni d'archivio e degustazioni gourmet, la serata si svolgerà al Teatro 1952 in via Marco D'Oggiono 1, raggiungibile con la fermata De Amicis della linea 4 della metropolitana. L'iniziativa non è solo un semplice concerto o una festa, ma rappresenta il rilancio di un format storico che ha segnato gli anni '90, ora riproposto con una veste contemporanea sotto la direzione artistica di Andrea Betti ed Emanuele Tessarolo. L'atmosfera sarà quella di un viaggio sensoriale che mescola cultura e divertimento, offrendo un ingresso a tutti i milanesi dalle 18:30 fino a mezzanotte.