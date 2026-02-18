a milano conca de amicis presenta il progetto ‘arte in dialogo con la città’ la creatività torna ad essere vissuto quotidiano di tutti

A Milano, il progetto ‘Arte in dialogo con la città’ nasce dall’iniziativa di Conca De Amicis, che mira a riqualificare il quartiere e coinvolgere i residenti. L’evento, annunciato giovedì 12 febbraio dall’Associazione NMG5VIE e Brand for the City, propone installazioni artistiche diffuse in diversi spazi pubblici. La manifestazione vuole restituire alla comunità un ambiente più vivo e creativo, dove l’arte diventa parte della vita quotidiana. La città si prepara ad accogliere un’ampia varietà di opere, visibili in strada e nelle piazze.

L’ambizioso progetto di rilancio culturale e urbanistico, Conca De Amicis - avviato a Milano dall’Associazione NMG5VIE (Networking Milano Giovani5VIE), insieme a Brand for the City, giovedì 12 febbraio ha annunciato l’ evento artistico diffuso e aperto al pubblico “Arte in Dialogo con la Città”, che coinvolgerà luoghi pubblici e privati, istituzioni culturali, attività commerciali e comunità locale dell’area compresa tra corso di Porta Genova, via De Amicis, via Arena e viale Gabriele D’Annunzio. L’iniziativa vuole anche essere un invito a guardare al territorio urbano non solo come spazio da attraversare, ma anche da interpretare, abitare e immaginare, secondo la vision di Conca De Amicis.🔗 Leggi su Milanotoday.it

