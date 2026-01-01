Colico vola nel dirupo per arrestare uno spacciatore | ferito il comandante della polizia locale

Il comandante della Polizia locale di Colico è precipitato in un dirupo di circa cinque metri durante un’operazione di fermo di un sospetto spacciatore ricercato anche per rapina. L’incidente si è verificato nei boschi dell’Alto Lario, coinvolgendo un intervento mirato alla lotta contro il traffico di droga nella zona. La dinamica e le condizioni del comandante sono ancora oggetto di accertamenti.

Colico (Lecco), 1 gennaio 2026 – Il comandante della Polizia locale dell' Alto Lario è precipitato in un dirupo di cinque metri nei boschi della droga di Colico per arrestare uno spacciatore ricercato anche per rapina. Nonostante il volo, prima di chiedere aiuto e allertare i soccorritori, è riuscito a bloccare e arrestare il ricercato. Il commissario capo Edoardo Di Cesare ha riportato un trauma lombare, la distorsione del ginocchio e diversi ematomi. L'inseguimento. Nei giorni scorsi il comandante della Locale di Colico, insieme ad un altro agente, ha intercettato un marocchino di 27 anni ricercato per aver rapinato un tassista a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, vola nel dirupo per arrestare uno spacciatore: ferito il comandante della polizia locale Leggi anche: Milano e sicurezza. Parla il comandante della Polizia locale Leggi anche: Monticelli, da Cremona il nuovo comandante della polizia locale

