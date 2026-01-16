Blitz della Polizia in un appartamento di Carpi donna denunciata per droga
Nella giornata di ieri, a Carpi, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione antidroga che ha portato alla denuncia di una donna di 55 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a contrastare il traffico illecito di droga nel territorio.
