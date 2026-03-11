Milan Zazzaroni agli interisti | Se non era rigore quello di Bisseck non lo è nemmeno quello di Ricci

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', ha commentato le decisioni arbitrali legate a due episodi durante la partita tra Milan e Inter. In particolare, ha affermato che se l’intervento di Bisseck non è stato considerato rigore, lo stesso vale per quello di Ricci. Le sue parole sono arrivate in risposta alle polemiche sollevate dai tifosi interisti.

Ivan Zazzaroni ha pubblicato un post su Instagram in cui riflette sul presunto tocco di braccio di Ricci in Milan-Inter. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni, confrontando l'episodio del derby con il tocco di Bisseck contro la Lazio che ha portato all'assegnazione di un calcio di rigore a favore dei biancocelesti. Di seguito, il contenuto pubblicato sui canali social di Zazzaroni.

