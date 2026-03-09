Rocchi ribadisce che quello di Ricci non è rigore sarà spiegato anche a Open Var

Rocchi ha confermato che la decisione di assegnare un rigore a Ricci non è corretta e che questa situazione verrà chiarita anche attraverso il sistema Open Var. Nel frattempo, il giornalista Marco Giordano ha anticipato le spiegazioni che l’associazione arbitri (Aia) fornirà in merito a quanto avvenuto durante l’episodio.

Lo scrive Marco Giordano su X: "Soprattutto, in dinamica, l'azione viene valutata come NO RIGORE". Qualcuno non ricorda il braccio di Dumfries a Napoli. Db Milano 08032026 - campionato di calcio serie A Milan-Inter foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Cristian Chivu Il giornalista Marco Giordano, come spesso accade, anticipa quanto sarà detto dall’associazione arbitri (Aia) in Open Var. Il pensiero di Rocchi era stato anticipato ieri sera da Fabio Caressa. Niente rigore, gran cagnara degli interisti e dei loro plotoni mediatici. Assolutamente per nulla. “Secondo l’AIA quello di Ricci NON è CALCIO DI RIGORE. Il centrocampista del Milan non ha minimo movimento “verso” il pallone ma il contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

