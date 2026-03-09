L’AIA sta con Doveri nessun rigore quello di Ricci | i 3 motivi

L'AIA ha confermato il supporto a Daniele Doveri per la decisione nel finale di Milan-Inter, ritenendo che non ci fosse un rigore da assegnare. L'organo arbitrale ha sottolineato che la scelta fatta durante la partita, assistito dal VAR e dall'AVAR, è conforme alle regole e non necessita di revisioni. La posizione ufficiale lascia invariata la valutazione dell'episodio contestato.

Il discusso episodio del possibile rigore nel finale di Milan-Inter continua a far parlare, ma dai vertici arbitrali arriva una linea piuttosto chiara: per l'AIA la decisione presa in campo da Daniele Doveri, con Abisso al VAR e Di Bello AVAR, è corretta. La posizione dell'associazione arbitrale verrà ribadita anche nella prossima puntata di "Open VAR", il format televisivo in cui vengono analizzati gli episodi più controversi del weekend. Perché per l'AIA non è rigore. L'episodio riguarda il tocco di mano di Samuele Ricci nel finale del derby, dopo una giocata di Dumfries che aveva fatto scattare le proteste dei giocatori dell'Inter. Secondo l'interpretazione dei vertici arbitrali, però, i l contatto non è punibile per 3 motivi.