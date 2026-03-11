Durante una partita tra Milan e Inter, un episodio di mancato rigore per un fallo di Ricci ha scatenato tensioni tra i tifosi. Poco dopo, a Rovigo, un anziano è rimasto ferito in un episodio di violenza che ha coinvolto alcuni presenti nel locale. La situazione è degenerata rapidamente, con il bar trasformato in un’area di scontro tra persone.

Inter News 24 Milan Inter, il mancato fischio per il mani di Ricci accende gli animi oltre il limite, trasformando un bar di Rovigo in un campo di battaglia. Il Derby della Madonnina continua a far discutere, ma questa volta la cronaca sportiva lascia spazio a quella nera. Secondo quanto riportato da La Voce di Rovigo, un locale del centro polesano è diventato teatro di gravi violenze domenica sera, poco dopo il termine della sfida. Il motivo della disputa è l’episodio che ha visto protagonista Samuele Ricci — centrocampista rossonero dotato di buona tecnica ma finito al centro della bufera — per un tocco di mano in area apparso solare a molti osservatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milan Inter, rigore negato e follia a Rovigo: anziano ferito dopo il contatto di Ricci

Articoli correlati

Leggi anche: Adani dopo il derby Milan-Inter: “Mani di Ricci? Il rigore non si discute”. Poi l’attacco ad Allegri

Trevisani senza freni a Pressing: «Fallo di mano di Ricci? Rigore solare negato all’Inter». E cita Bisseckdi Redazione Inter News 24Trevisani, noto giornalista, non ha dubbi: il fallo di mano di Ricci nel finale del derby era assolutamente calcio di...

La moviola di INTER MILAN: il rigore per Pavlovi-Thuram e il contatto Lautaro-Gabbia

Altri aggiornamenti su Milan Inter

Temi più discussi: Cesari sul rigore negato all'Inter: È sudditanza psicologica del Var; Esiste il Var, no?, furia Chivu dopo rigore negato per mano di Ricci in Milan-Inter; Milan-Inter, moviola: Cesari spiega perché il Var non è intervenuto sul rigore negato al 95’; Derby, clamoroso fallo di mano di Ricci al 94?: incredibile rigore negato all’Inter.

Milan-Inter, moviola: Cesari spiega perché il Var non è intervenuto sul rigore negato al 95’La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri nel derby di San Siro Milan-Inter analizzata ai raggi X dagli esperti di Mediaset e Rai Graziano Cesari e Mauro Bergonzi, la moviola ... sport.virgilio.it

Milan-Inter, Doveri fischia un attimo prima del gol dell'1-1, poi nega un rigore su mani di Ricci: è buferaMilan-Inter, finale incandescente con polemiche su arbitro e Var: Doveri fischia un attimo prima del gol dell'1-1, poi nega rigore su mani di Ricci. È bufera. sport.virgilio.it

COMUNICATO UFFICIALE Milan-Inter: ''Campionato Falsato'' - facebook.com facebook

Milan-Inter, Tonolini (AIA): "Nessun dubbio sul tocco di mano di Ricci, non è rigore" #SkySport #SkySerieA x.com