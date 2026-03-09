Dopo il derby tra Milan e Inter, l’allenatore rossonero ha dichiarato che i nerazzurri sono ancora favoriti e ha affermato che ora si decide la stagione. Allegri ha rilasciato alcune parole a 'DAZN' nel post-partita, commentando l’andamento della partita e le sfide future del suo team. La discussione si concentra sulle prospettive del campionato e sulle prossime tappe del Milan.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. L’ultima volta che il Milan ha vinto due derby in una stagione c’era in panchina lei. Si ricorda com’è andata a finire? “(Ride, ndr) Abbiamo vinto il campionato, ma l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. È la squadra ancora più forte. Il Milan è stato bravo, i ragazzi sono stati molto bravi, potevamo essere più lucidi negli ultimi 30 metri. Abbiamo raggiunto quota 60, abbiamo tenuto la Juventus a 10 punti, abbiamo il Como a -9, la Roma a-9. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri dopo il derby contro l’Inter: “Loro ancora favoriti. Ora si decide la stagione”

Milan, Allegri tiene i piedi per terra dopo la vittoria con l’Inter: «Loro han 7 punti di vantaggio, sono tanti e sono ancora i grandi favoriti del campionato!»Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione Boga convince la...

Milan Inter, il derby si decide qui! Pulisic contro Pio, Rabiot contro Barella: i duelli in campoMercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che...

Mister Allegri: Il derby è sempre una partita a sé | Inter-Milan | Conferenza Stampa

Contenuti e approfondimenti su Milan Allegri dopo il derby contro....

Temi più discussi: Battutona di Allegri: Straordinario Bartesaghi, si è fatto male al momento giusto...; Milan, Allegri ha il piano derby: Non gettiamo la spugna; Milan, Allegri vuole restare ma alle sue condizioni; Cremonese-Milan, Allegri: Contraccolpo dopo il Parma. Gabbia fuori, Gimenez sta tornando.

Milan-Inter diretta Serie A: Allegri vince il derby contro Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

Milan-Inter 1-0, gol e highlights. Decide Estupiñan, Allegri vince il derbyLa squadra di Allegri vince a San Siro e accorcia a 7 punti il ritardo dalla capolista a 10 giornate dalla fine del campionato. Nerazzurri ko dopo 8 successi e 15 gare utili di fila in Serie A. Rosson ... sport.sky.it

L'ENNESIMO DERBY PERSO MILAN-INTER 1-0 Seguimi anche sui miei social: Instagram https://www.instagram.com/neschio__92/ Facebook https://www.facebook.com/neschio92/ X https://twitter.com/Neschio__92 TikTok https://ww - facebook.com facebook

La maledizione derby non si ferma: Estupinan fa felice il #Milan, #Inter battuta e ora a +7 sui rossoneri #DerbyMilano x.com