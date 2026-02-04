Il Milan si prepara già alla prossima estate, anche se il calciomercato invernale si è appena chiuso. A 'Casa Milan' si lavora sulle possibili mosse per rafforzare la squadra, con un occhio particolare a cinque giocatori che potrebbero fare la differenza. I dirigenti e l’allenatore Allegri sono concentrati su come portare nuovi talenti in rossonero, sperando di migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Non più tardi di due giorni fa si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, con il Milan che, di fatto, ha aperto la sessione il 2 gennaio con Niclas Füllkrug e l'ha chiusa il 2 febbraio con Alphadjo Cissè (si aggregherà ai rossoneri nella prossima stagione). Nel mezzo, qualche bel colpo per il Progetto Milan Futuro e il rinnovo di contratto di Mike Maignan, a cui a va dato enorme merito alla dirigenza per averlo condotto in porto. Un po' di meno, forse, per come si è evoluta la questione Jean-Philippe Mateta e per un altro paio di dinamiche apparse poco comprensibili dall'esterno.

© Pianetamilan.it - Milan, sul mercato più potere a Tare e Allegri: i cinque giocatori che possono portare in rossonero

Una suggestione di mercato sorprendente coinvolge il Milan, che nelle ultime ore ha ricevuto una proposta per un ex Inter.

