Thiago Silva Milan Cassano svela il retroscena | Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio ma Allegri ha fatto questo!

Antonio Cassano ha rivelato a Viva El Fútbol un retroscena su Thiago Silva, che a 41 anni ha scelto di non tornare al Milan prima di firmare con il Porto. Il difensore brasiliano, vicino a diventare una figura di riferimento per i giovani, avrebbe voluto fare da chioccia a Gabbia e chiudere un ciclo con i rossoneri. Tuttavia, la decisione di Allegri ha indirizzato il suo percorso professionale altrove.

Thiago Silva Milan, Cassano racconta a Viva El Fútbol perché il difensore brasiliano, a 41 anni, non è tornato in rossonero prima di firmare con il Porto A 41 anni, Thiago Silva ha deciso di regalarsi un ultimo capitolo europeo salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto. Prima dell’approdo ai Dragões, però, si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

