Thiago Silva Milan Cassano svela il retroscena | Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio ma Allegri ha fatto questo!

Antonio Cassano ha rivelato a Viva El Fútbol un retroscena su Thiago Silva, che a 41 anni ha scelto di non tornare al Milan prima di firmare con il Porto. Il difensore brasiliano, vicino a diventare una figura di riferimento per i giovani, avrebbe voluto fare da chioccia a Gabbia e chiudere un ciclo con i rossoneri. Tuttavia, la decisione di Allegri ha indirizzato il suo percorso professionale altrove.

Thiago Silva Milan, Cassano racconta a Viva El Fútbol perché il difensore brasiliano, a 41 anni, non è tornato in rossonero prima di firmare con il Porto A 41 anni, Thiago Silva ha deciso di regalarsi un ultimo capitolo europeo salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto. Prima dell’approdo ai Dragões, però, si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thiago Silva Milan, Cassano svela il retroscena: «Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio, ma Allegri ha fatto questo!» Leggi anche: Cassano: “Thiago Silva voleva tornare al Milan ma Allegri gli ha fatto il gioco delle tre carte” Leggi anche: Serginho svela: «Thiago Silva poteva andare all’Inter: c’era un pre-accordo ma poi…». Il retroscena Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cassano svela: “La gente deve sapere che Allegri ha detto no a questo colpo a 0 per gennaio”; No Thiago Silva, tutta colpa di Allegri: garantisce Cassano…. Cassano: “Thiago Silva voleva tornare al Milan ma Allegri gli ha fatto il gioco delle tre carte” - Sarebbe venuto in bianco dicendo: fate pure voi la cifra, io vengo a fare da chioccia a Gabbia”. fanpage.it

Thiago Silva non è tornato al Milan per colpa di Allegri? La spiegazione di Antonio Cassano - Durante la trasmissione Viva El Futbol, Antonio Cassano ha spiegato i motivi che hanno portato alla fumata nera per il ritorno di Thiago Silva al Milan. msn.com

Cassano: "Thiago Silva non è arrivato per via di Allegri. Ibra lo voleva" - Nel corso di Viva El Futbol, l'ex calciatore Antonio Cassano ha riportato una sua versione del mancato arrivo di Thiago Silva al Milan. milannews.it

"Voglio dire una cosa ai tifosi del Milan: il signor Allegri ha rifiutato il ritorno di Thiago Silva", queste le parole di Antonio Cassano A voi i commenti #AcMilan #ThiagoSilva #Cassano #Allegri - facebook.com facebook

#Cassano: “ @tsilva3 voleva tornare al @acmilan, #Allegri non l’ha voluto: è un’altra delle sue giocate” - #ACMilan #Milan #SempreMilan #ThiagoSilva x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.