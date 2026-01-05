Anguissa pronto a rientrare Vergara può partire in prestito

Frank Zambo Anguissa si sta preparando a tornare in campo dopo l’infortunio, rafforzando la rosa del Napoli. La sua presenza potrebbe influenzare le decisioni sulla rosa, come la possibilità di un prestito per Vergara, che potrebbe trovare maggiore spazio altrove. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda sia le opportunità di recupero di Anguissa sia le strategie di gestione del team.

Il camerunese al rientro spinge Vergara a partire per giocare di più. Frank Zambo Anguissa è pronto per rientrare sul terreno di gioco, dopo l’infortunio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

