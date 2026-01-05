Anguissa pronto a rientrare Vergara può partire in prestito

Frank Zambo Anguissa si sta preparando a tornare in campo dopo l’infortunio, rafforzando la rosa del Napoli. La sua presenza potrebbe influenzare le decisioni sulla rosa, come la possibilità di un prestito per Vergara, che potrebbe trovare maggiore spazio altrove. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda sia le opportunità di recupero di Anguissa sia le strategie di gestione del team.

Calciomercato Napoli News/ Anguissa pronto a rinnovare, in aggiunta arriva Haidara (16 ottobre 2025) - Tra queste c’è la squadra partenopea che per il calciomercato Napoli ha individuato la necessità di aggiungere un centrocampista che abbia caratteristiche simili ad uno dei titolari fissi e che possa ... ilsussidiario.net

Anguissa è pronto a diventare uno dei più pagati del Napoli. Appena sotto il podio - Ci siamo: il Napoli è pronto a corrispondere a Frank Zambo Anguissa un riconoscimento economico e a prolungargli il contratto. tuttomercatoweb.com

Dall’assenza al ritorno: Anguissa pronto a rimettersi nelle mani di Conte Il Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi pilastri. Le conferme sui quotidiani coincidono: Frank Zambo Anguissa è vicino al rientro e già a metà gennaio può tornare tra i convocati - facebook.com facebook

