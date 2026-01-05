Anguissa pronto a rientrare Vergara può partire in prestito
Frank Zambo Anguissa si sta preparando a tornare in campo dopo l’infortunio, rafforzando la rosa del Napoli. La sua presenza potrebbe influenzare le decisioni sulla rosa, come la possibilità di un prestito per Vergara, che potrebbe trovare maggiore spazio altrove. La situazione, ancora in evoluzione, riguarda sia le opportunità di recupero di Anguissa sia le strategie di gestione del team.
Il camerunese al rientro spinge Vergara a partire per giocare di più. Frank Zambo Anguissa è pronto per rientrare sul terreno di gioco, dopo l’infortunio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Del Genio: “Vergara già pronto per il Napoli, può restare”
Leggi anche: Mercato Juve, che occasione da Madrid: può partire in prestito secco fino al termine della stagione! I bianconeri adesso ci pensano
Anguissa pronto a rientrare, Vergara può partire in prestito - Frank Zambo Anguissa è pronto per rientrare sul terreno di gioco, dopo l'infortunio ... forzazzurri.net
Calciomercato Napoli News/ Anguissa pronto a rinnovare, in aggiunta arriva Haidara (16 ottobre 2025) - Tra queste c’è la squadra partenopea che per il calciomercato Napoli ha individuato la necessità di aggiungere un centrocampista che abbia caratteristiche simili ad uno dei titolari fissi e che possa ... ilsussidiario.net
Anguissa è pronto a diventare uno dei più pagati del Napoli. Appena sotto il podio - Ci siamo: il Napoli è pronto a corrispondere a Frank Zambo Anguissa un riconoscimento economico e a prolungargli il contratto. tuttomercatoweb.com
Dall’assenza al ritorno: Anguissa pronto a rimettersi nelle mani di Conte Il Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi pilastri. Le conferme sui quotidiani coincidono: Frank Zambo Anguissa è vicino al rientro e già a metà gennaio può tornare tra i convocati - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.