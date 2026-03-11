’Mignotta maledetta’ bufera sul nome del nuovo locale

Due imprenditori hanno annunciato l’apertura di un nuovo ristorante a metà aprile sul porto canale di Cesenatico, negli spazi precedentemente occupati dal Mediterraneo. Il locale proporrà un menù di cacciagione, offrendo un’alternativa alla tradizionale cucina di mare della zona. La scelta del nome, ‘Mignotta maledetta’, ha suscitato una forte reazione e generato una bufera di polemiche.

Due imprenditori annunciano che a metà aprile apriranno sul porto canale di Cesenatico (negli ex spazi del Mediterraneo), un ristorante che punterà su un menù di cacciagione, a far da contraltare alla cucina di mare. E fin qui, con buona pace di chi è contro la caccia, ci siamo. O quasi. Ma come si chiamerà il ristorante? Pensa che ti ripensa, ad uno dei due, Mirko Pavirani, viene la luminosa - si fa per dire - idea, di intitolarlo 'Mignotta Maledetta'. I due ristoratori, l'altro è Roberto Gavagnin, ne danno pure l'annuncio sui social. Potevano passarla liscia? No, e non solo perché un esercito di donne, non necessariamente femministe, gli...