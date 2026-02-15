Salvini al karaoke canta Maledetta primavera in un locale in centro a Cortina | il video virale

Da ilfattoquotidiano.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta circolando sui social e in Rete, suscitando numerosi commenti, il video di Matteo Salvini che canta Maledetta primavera in un locale del centro di Cortina d’Ampezzo. Il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, è nella nota località in provincia di Belluno, dove sono in corso le Olimpiadi, da giorni. Da quanto si apprende, il leader della Lega era in compagnia di amici e sostenitori a La Suite. Eccolo nel filmato mentre si esibisce nel famoso brano interpretato da Loretta Goggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

salvini al karaoke canta maledetta primavera in un locale in centro a cortina il video virale

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini al karaoke canta “Maledetta primavera” in un locale in centro a Cortina: il video virale

