Vertenza Microgame incontro al Comune | il sindaco Mastella licenziamenti vanno ritirati

Il sindaco di Benevento, Mastella, ha richiesto il ritiro dei licenziamenti dei 14 dipendenti di Microgame, definendo la procedura adottata “dubbia e inaccettabile”. In un incontro con l’amministrazione comunale, si è discusso della situazione, evidenziando preoccupazioni riguardo alle modalità di esubero e alle implicazioni sociali. La vicenda rimane sotto attenta osservazione, con possibili sviluppi in attesa di chiarimenti ufficiali.

Microgame, Mastella chiede il ritiro dei licenziamenti: 'Procedura dubbia e inaccettabile. Benevento, 7 gennaio 2025 – "La procedura di licenziamento ai danni di 14 dipendenti di Microgame non mi convince affatto. Da ex ministro del Lavoro trovo inadeguati e con profili procedurali presumibilmente di dubbia legittimità queste espulsioni dal circuito occupazionale. Ne chiedo il ritiro. Come mi hanno spiegato quest'oggi i rappresentanti di Fiom Cgil, sono numerosi gli elementi che lasciano perplessi. Innanzitutto il settore del gioco on line non è assolutamente in crisi, al contrario. La Microgame ha vinto recentemente una concessione, tramite una sua controllata, per raccolta di gioco on line.

LabTv. . Nuova emergenza occupazionale nel Sannio. A Benevento rischiano il posto 14 lavoratori di Microgame, azienda romana del gioco online con sede in contrada Olivola. Nonostante i numeri solidi della società, la Fiom Cgil contesta la decisione e chie - facebook.com facebook

