Vertenza Microgame il sindaco Mastella | Licenziamenti vanno ritirati

Il sindaco Mastella ha espresso preoccupazione riguardo alla recente vertenza Microgame, chiedendo che i licenziamenti di 14 dipendenti vengano ritirati. La sua posizione si basa sulla convinzione che la procedura adottata dall’azienda non sia corretta e che si possa trovare una soluzione alternativa. La vicenda evidenzia le tensioni tra le parti coinvolte e la necessità di un confronto per tutelare i diritti dei lavoratori e mantenere la stabilità sociale nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “La procedura di licenziamento ai danni di 14 dipendenti di Microgame non mi convince affatto. Da ex ministro del Lavoro trovo inadeguati e con profili procedurali presumibilmente di dubbia legittimità queste espulsioni dal circuito occupazionale. Ne chiedo il ritiro. Come mi hanno spiegato quest’oggi i rappresentanti di Fiom Cgil, sono numerosi gli elementi che lasciano perplessi. Innanzitutto il settore del gioco on line non è assolutamente in crisi, al contrario. La Microgame ha vinto recentemente una concessione, tramite una sua controllata, per raccolta di gioco on line. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vertenza Microgame, il sindaco Mastella: “Licenziamenti vanno ritirati” Leggi anche: Tracmec, si chiude la vertenza. Ritirati i licenziamenti collettivi Leggi anche: Vertenza Dussmann Service, il sindaco Mastella: “Tutelare livelli occupazionali” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Vertenza Microgame, incontro al Comune. Mastella: “Licenziamenti vanno ritirati” - Da ex ministro del Lavoro trovo inadeguati e con profili procedurali presumibilmente di dubbia legittimit ... msn.com

LabTv. . Nuova emergenza occupazionale nel Sannio. A Benevento rischiano il posto 14 lavoratori di Microgame, azienda romana del gioco online con sede in contrada Olivola. Nonostante i numeri solidi della società, la Fiom Cgil contesta la decisione e chie - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.