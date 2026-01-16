Mickey Rourke rifiuta la carità | Non accetto elemosine preferisco farcela da solo

Mickey Rourke ha deciso di rifiutare una raccolta fondi promossa dalla sua manager, sottolineando la volontà di affrontare da solo le proprie difficoltà. Nonostante i problemi di debiti e sfratti, l’attore ha preferito mantenere la dignità evitando l’elemosina. Questa scelta riflette il suo atteggiamento di autonomia e rispetto verso se stesso, evidenziando un percorso personale improntato alla resilienza.

Mickey Rourke è tornato sotto i riflettori, ma non per un nuovo film o un ruolo iconico. Questa volta, la notizia riguarda debiti, sfratti e una raccolta fondi non autorizzata. L'attore, simbolo di fascino e ribellione hollywoodiana, si trova ad affrontare una situazione personale delicata, ma il suo messaggio è chiaro: non accetterà carità da nessuno.

