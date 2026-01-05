Mickey Rourke sfrattato e senza soldi | parte la raccolta fondi per 59mila dollari di affitto arretrato da pagare

Mickey Rourke, attore noto per il suo passato di successo e ruoli iconici, si trova attualmente in difficoltà economiche. A causa di un affitto arretrato di 59.000 dollari, è stata avviata una raccolta fondi per aiutarlo a far fronte a questa situazione. La sua storia evidenzia le sfide che possono colpire anche le carriere più brillanti nel mondo dello spettacolo.

L'ex sex symbol americano si trova in gravi difficoltà economiche dopo gli alti e bassi nella sua carriera da attore Dimentichiamo il broker di Wall Street, che nel 1986 sfoggiava armadi pieni di completi griffati nel cult movie americano 'Nove settimane e mezzo'. Oggi Mickey Rourke rischia d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mickey Rourke sfrattato e senza soldi: parte la raccolta fondi per 59mila dollari di affitto arretrato da pagare Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi: deve pagare oltre 50mila dollari di affitto Leggi anche: Mickey Rourke rischia lo sfratto: l'attore lancia una raccolta fondi per pagare l'affitto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mickey Rourke nei guai: deve 59.100 dollari di affitto o verrà sfrattato; Mickey Rourke chiede aiuto ai fan: Rischio lo sfratto, devo oltre 50mila euro di affitti arretrati; Mickey Rourke si rivolge a GoFundMe per evitare lo sfratto; Mickey Rourke lancia un crowfunding per non essere sfrattato: Il talento non garantisce la stabilità economica. Mickey Rourke sfrattato e senza soldi: raccolta fondi per 59 mila dollari di affitto arretrato - Dopo l’avviso per il suo appartamento di Los Angeles, il suo staff ha lanciato una campagna sulla piattaforma GoFundMe. repubblica.it

