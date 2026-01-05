Mickey Rourke sfrattato | aperta una raccolta fondi per aiutarlo

È stata avviata una raccolta fondi per sostenere Mickey Rourke, attore in difficoltà economiche che rischia di essere sfrattato. Gli amici dell'artista hanno deciso di intervenire per offrire il loro aiuto in un momento di particolare fragilità. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno concreto a Rourke, evidenziando l'importanza di solidarietà in situazioni di emergenza.

Gli amici di Mickey Rourke hanno aperto una raccolta fondi per lui dato che si trova ad avere importanti problemi economici e rischia di essere sfrattato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

