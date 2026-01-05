Mickey Rourke sfrattato | aperta una raccolta fondi per aiutarlo

È stata avviata una raccolta fondi per sostenere Mickey Rourke, attore in difficoltà economiche che rischia di essere sfrattato. Gli amici dell'artista hanno deciso di intervenire per offrire il loro aiuto in un momento di particolare fragilità. Questa iniziativa mira a fornire un sostegno concreto a Rourke, evidenziando l'importanza di solidarietà in situazioni di emergenza.

Gli amici di Mickey Rourke hanno aperto una raccolta fondi per lui dato che si trova ad avere importanti problemi economici e rischia di essere sfrattato. Mickey Rourke verso lo sfratto, l'assistente lancia la raccolta fondi: "La fama non protegge dalle difficoltà" - The Hollywood Reporter ha confermato che Mickey Rourke si è rivolto a GoFundMe per pagare le rate non evase.

Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi per pagare gli affitti arretrati - L'attore americano, 73 anni, ha autorizzato l'apertura di una campagna di donazioni su GoFundMe dopo che il proprietario dell'immobile in cui vive gli ha contestato quasi 60 mila dollari di arretrati

Mickey Rourke, l'appello disperato ai fan: "Aiutatemi a pagare l'affitto o rischio lo sfratto" - L'attore americano ed ex wrestler ha lanciato una raccolta fondi per pagare le rate della sua abitazione a Los Angeles.

Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto dalla casa in cui vive in affitto x.com

Mickey Rourke rischia lo sfratto: deve oltre 50mila dollari di affitto e apre una raccolta fondi per salvare la sua casa di Los Angeles. Un passato da star e un presente difficile, tra conti da saldare e appelli online.

