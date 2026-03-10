Fiorello ha avvisato la conduttrice Michelle Hunziker di non fare il Karaoke, paragonandolo a passare sotto una scala. Questa affermazione arriva in risposta alle anticipazioni di Davide Maggio sul possibile ritorno del programma condotto dalla Hunziker. La conversazione si è svolta durante l’intervista a La Pennicanza, dove l’artista ha espresso il suo commento in modo diretto e senza mezzi termini.

Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” "Chiunque tocca quel programma dopo di me muore. Ve lo dico, è già successo",... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fiorello avverte la Hunziker: “Non fare il Karaoke, è come passare sotto una scala”

Articoli correlati

“Rifare il karaoke? Chiunque faccia quel programma dopo di me muore! Michelle Hunziker, lascia stare”: Fiorello urla in studio e scappaIeri, lunedì 9 marzo, Mediaset ha annunciato l’arrivo prossimamente, in prima serata su Canale 5, di “Battiti Live Spring”, come già anticipato da...

Leggi anche: Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke

Aggiornamenti e notizie su Fiorello avverte

Fiorello ‘avverte’ Mediaset e Michelle Hunziker: Il karaoke non deve tornare, siete in tempoAnche oggi Fiorello non ha risparmiato nessuno, tra stilettate alla Rai, dopo il caso Miliddi, e colpi bassi ai ‘rivali’ di Mediaset. Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman si è scagliato ... libero.it

Michelle Hunziker fa cantare l'Italia: torna il Karaoke di Fiorello ma in versione Super. Tutte le novitàC'è un microfono che aspetta di essere riacceso e una piazza pronta a cantare a squarciagola. A trent’anni dal codino di Fiorello, ... msn.com