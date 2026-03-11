Mia mamma bruciata viva ma sui social la criticano perché non piange abbastanza

La figlia di Antonella Iaccarino, uccisa in un incendio, ha dichiarato che tra pochi giorni si terrà la sentenza di appello per l’assassino di sua madre, auspicando che venga confermato l’ergastolo. Nel frattempo, sui social sono state sollevate critiche nei confronti della figlia, accusandola di non aver pianto abbastanza pubblicamente. La vicenda ha attirato l’attenzione mediatica e ha diviso l’opinione pubblica.