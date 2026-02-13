I Don't Want To Wait | Paula Cole piange James Van Der Beek la moglie posta la canzone sui social
Paula Cole, cantante nota per aver interpretato la sigla di Dawson's Creek, ha condiviso sui social una foto in cui piange James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie, mentre la moglie Kimberly ha pubblicato una cover di “I Don’t Want To Wait”. La motivazione è legata al ricordo di quel brano, che ha segnato l’adolescenza di molti, e alla recente pubblicazione del video, che ha risvegliato emozioni profonde in Cole.
Paula Cole, voce della sigla di Dawson's Creek, ricorda James Van Der Beek. La moglie Kimberly rilancia una cover di "I Don't Want To Wait": la canzone che ha definito un'intera generazione torna a commuovere.🔗 Leggi su Fanpage.it
La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell’attore: “I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi”
La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha fatto un appello dopo la morte dell’attore.
L’addio di Katie Holmes, Joey in Dawson’s Creek, a James Van Der Beek: “Respirare la tua stessa aria è stato sacro”
Gli attori della serie si sono riuniti per ricordare James Van Der Beek, morto a 48 anni.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Come la musica della serie Dawson's Creek ha segnato gli anni '90; UFO95: The club is a laboratory of perception; La classifica delle 25 migliori canzoni indie rock del 1978 secondo Radio X; Ukrzaliznytsia lancia il Romantic Express per San Valentino: come pianificare un viaggio.
I Don't Want to Is Enough Reason to Say NoI can remember the first time I did it. The it in this case was to say no to a dinner invitation I did not want to attend, but felt I should attend. But what made this no so momentous for me was the ... psychologytoday.com
I Trentenni. Paula Cole · I Don't Want to Wait. Ciao Dawson, perdonate l’emozione @vanderjames FOREVER #lemillennials #dawsonscreek - facebook.com facebook