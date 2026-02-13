I Don't Want To Wait | Paula Cole piange James Van Der Beek la moglie posta la canzone sui social

Paula Cole, cantante nota per aver interpretato la sigla di Dawson's Creek, ha condiviso sui social una foto in cui piange James Van Der Beek, l’attore protagonista della serie, mentre la moglie Kimberly ha pubblicato una cover di “I Don’t Want To Wait”. La motivazione è legata al ricordo di quel brano, che ha segnato l’adolescenza di molti, e alla recente pubblicazione del video, che ha risvegliato emozioni profonde in Cole.