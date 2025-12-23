Giulia De Lellis | Vi spiego perché non mostro mia figlia sui social La gravidanza non è stata piacevole
Giulia De Lellis ha condiviso le ragioni per cui preferisce non mostrare sua figlia sui social, spiegando che la sua gravidanza non è stata semplice. La influencer ha inoltre parlato della nuova vita con la piccola Priscilla, nata con Tony Effe. In questo articolo si approfondiscono i motivi di questa scelta e le sue riflessioni sulla maternità e la privacy sui social media.
Giulia De Lellis è tornata a parlare della maternità e della nuova vita con la piccola Priscilla, avuta insieme a Tony Effe. L'influencer ha spiegato la decisione di non mostrarla sui social e ha ricordato anche i mesi della gravidanza: "È un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole". 🔗 Leggi su Fanpage.it
