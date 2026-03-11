Mi attirano i personaggi un po’ cattivi

Una attrice ha partecipato al film “Zvanì”, dedicato alla vita di Giovanni Pascoli, diretto da Giuseppe Piccioni, e ha recitato anche nella serie “I delitti del Barlume – Il gioco delle coppie”, diretta da Roan Johnson. In entrambe le produzioni, si è distinta per ruoli che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La sua presenza sul set e sullo schermo si combina a una particolare scelta di personaggi.

L'abbiamo vista in 'Zvanì' il film sulla vita di Giovanni Pascoli, con la regia di Giuseppe Piccioni e su Sky Cinema è tra i protagonisti della serie 'I delitti del Barlume – Il gioco delle coppie' diretta da Roan Johnson. Giulia Bellanzoni, trentaduenne ravennate, ha costruito negli anni un percorso tra teatro, musical, cinema e televisione, affiancando alle produzioni per il piccolo e grande schermo spot nazionali e videoclip di artisti di primo piano. Giulia, da Ravenna a Roma. Com'è arrivata la svolta? "Frequentavo il liceo psicopedagogico ed ero appassionata di scrittura e psicologia. È stata un'insegnante a suggerirmi il teatro, dandomi un libro sul legame tra recitazione e processi psicologici.