Spalletti | Sono un po’ ossessionato ma il calcio non mi stanca mai Mi stanco solo se la squadra non progredisce

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa e si dice ancora innamorato del calcio, anche se ammette di essere un po’ ossessionato. Il tecnico bianconero commenta la situazione della squadra in campionato e si prepara alla sfida di Champions contro Osimhen e Icardi, i suoi ex giocatori. Spalletti spiega che si stanca solo se la Juventus non fa progressi, e questo gli dà la carica per affrontare le prossime partite.

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato sia della situazione della Juventus in campionato che dello scontro Champions contro i suoi ex giocatori Osimhen e Icardi. Di seguito un estratto significativo. Spalletti: «Osimhen? Piuttosto vi parlo di Icardi.». Come sta la squadra? «È chiaro avremo un periodo con tante partite ravvicinate e dobbiamo trovare le soluzioni. Prima giocavamo ogni 7 giorni, ci allenavamo sempre con un giorno di riposo e cambieremo quello. La scelta di non andare in ritiro è proprio per dare più riposo. La soluzione è quella di dare più riposo, perché prima si giocava ogni 7 giorni e ci si allenava tutti i giorni e si faceva un giorno di riposo ora penso vada modificata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma, parlando con schiettezza del suo stato d’animo.

Domani la Juventus affronta il Parma in una partita importante, e Luciano Spalletti si presenta con un umore deciso.

