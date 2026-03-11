Mezzolombardo gioca 4 euro e ne vince 100mila

A Mezzolombardo, un giocatore ha puntato 4 euro sul 10eLotto e ha portato a casa 100.000 euro. La vincita si è verificata nel fine settimana e ha dato una svolta alla giornata di chi ha azzardato una piccola cifra, portando a casa una somma consistente. La notizia ha rapidamente fatto il giro tra gli abitanti della zona.

Ha giocato 4 euro e ne ha vinti 100mila: succede a Mezzolombardo dove il 10eLotto ha fatto svoltare il weekend (e non solo quello, c'è da crederci) a un fortunato giocatore o giocatrice.È successo lo scorso 7 marzo e si tratta della vincita più alta del fine settimana, realizzata con un "8".