Gioca 2 euro al 10eLotto e ne vince 20mila

La fortuna torna a sorridere in Umbria. Un giocatore ha vinto 20mila euro al 10eLotto a Castiglione del Lago, provincia di Perugia. Ha puntato 2 euro e ha portato a casa questa grande somma nel concorso di giovedì 29 gennaio.

La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. Nuova vincita al 10eLotto in regione. Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, nel concorso di giovedì 29 gennaio. La vincita è stata realizzata in un punto vendita di Via Roma, grazie a un “9” e una giocata da 2 euro. San Sisto, la protesta dei commercianti: "Le promesse dell'amministrazione Ferdinandi non mantenute. Ora basta" Perugia, problemi al liceo artistico. La dirigente: "Edificio senza manutenzione per anni, ora rinnovamento profondo" Bando Ater: 36 case a disposizione, affitti da 93 euro al mese.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Castiglione del Lago Perugia Gioca una schedina da un euro al 10eLotto e se ne porta a casa 100mila Punta un euro al 10eLotto e centra un "9" da 20mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Castiglione del Lago Perugia Argomenti discussi: Vincita da 15 mila euro in Valle San Martino con il 10eLotto; Gioco d’azzardo. Il vero nodo sono gli smartphone; Una quaterna, quattro terni e sette ambi: giocata fortunata al Lotto, vinti 49mila euro; Lotto e Superenalotto: ecco la riforma sui giochi d’azzardo. Colpo al 10eLotto a Castiglione del Lago: gioca 2 euro e ne vince 20milaL'Umbria esulta al 10eLotto. Come riporta Agipronews, è stato messo a segno un colpo da 20mila euro a Castiglione del Lago nel concorso di giovedì 29 gennaio. La vincita è stata realizzata in un punto ... corrieredellumbria.it Gioca tre euro e ne vince 20milaIl 10eLotto consente di scegliere da 1 a 10 numeri, con una puntata minima di 1 euro e massima di 200 euro, con incrementi di 50 centesimi per ogni estrazione selezionata. A ogni concorso, tra i ... polesine24.it L’ultima battaglia intorno al Decreto Legge sul Pnrr si gioca sulle sorti di «Asset ferroviari italiani», la nuova società pubblica pensata per separare la proprietà dei treni dalla gestione dei servizi. L'incognita riguarda il destino degli 1,2 miliardi di euro che la rim - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.