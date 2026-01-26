Napoli-Chelsea la Linea 2 della metro prolunga l'orario | corse anche dopo la partita
Dopo la partita di Champions League tra Napoli e Chelsea in programma mercoledì 28 gennaio allo stadio Maradona, la Linea 2 della metropolitana prolungherà il servizio con sette corse straordinarie. Questa misura è stata adottata per agevolare gli spostamenti dei tifosi e garantire un rientro più sicuro e comodo, proseguendo il servizio anche oltre l’orario normale.
Sette corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana dopo la partita di Champions League tra Napoli e Chelsea prevista allo stadio Maradona mercoledì 28 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it
