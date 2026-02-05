Meteo ancora maltempo a Palermo | fine settimana altalenante con piogge e venti forti

Il maltempo non dà tregua a Palermo. Anche questo fine settimana si preannuncia caratterizzato da pioggia e vento forte. Le previsioni di 3Bmeteo parlano di giornate molto variabili, con momenti di pioggia intensa e raffiche di vento che potrebbero arrivare anche a rafforzarsi. La città resta sotto la pioggia, con le strade che si allagano in alcune zone e il traffico che ne risente. La gente si prepara a un weekend difficile, con il cielo grigio e il clima instabile che dominano la scena.

Ancora brutto tempo a Palermo. "Nei prossimi giorni il tempo sul capoluogo siciliano sarà piuttosto altalenante" fanno sapere da 3Bmeteo.com. Dopo un giovedì variabile, un nuovo fronte lambirà la città nelle prime ore di venerdì. Tuttavia, già dalla mattinata la giornata si presenterà decisamente.

