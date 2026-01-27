La Liguria affronta una nuova perturbazione atlantica, che porta condizioni di maltempo. Dopo questa fase, il tempo si stabilizzerà gradualmente, offrendo condizioni più serene. È prevista una comunicazione ufficiale da parte di Arpal, che potrebbe emettere un’allerta per le prossime ore. Restare aggiornati sulle previsioni è importante per pianificare le proprie attività e garantire la sicurezza.

Torna il maltempo sulla Liguria. In tarda mattinata è atteso un nuovo bollettino di Arpal, che potrebbe anche decidere di emettere un'allerta. Vi terremo aggiornati. Per il momento ci basiamo su quanto ha scritto l'agenzia lunedì 26 gennaio. Dovrebbe trattarsi di un passaggio piuttosto rapido con le precipitazioni più significative nella notte. Mercoledì invece protagonisti saranno vento e mare. Da giovedì tempo asciutto, situazione che dovrebbe proseguire anche nel fine settimana. Dal tardo pomeriggio precipitazioni diffuse su centro-ponente, con cumulate elevate, intensità moderate e bassa probabilità di temporali forti su AB, e significative su E; a levante dalla notte cumulate significative su C.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Meteo Liguria

Il meteo a Reggio Calabria si prepara a un cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica.

Preparatevi a un cambiamento nel tempo: nelle prossime ore, l’Italia meridionale affronterà un’ondata di maltempo, mentre una nuova perturbazione si avvicina in vista del Natale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Meteo Liguria

Argomenti discussi: Meteo Liguria: nuova perturbazione atlantica, poi tempo più stabile; Meteo Liguria, nuova perturbazione porta pioggia e neve a bassa quota; BREVE PAUSA PRIMA DI UNA NUOVA PERTURBAZIONE ATLANTICA; Meteo Liguria: due perturbazioni atlantiche tra venerdì e il weekend con piogge e neve a quote basse.

Meteo Liguria: nuova perturbazione atlantica, poi tempo più stabileTorna il maltempo sulla Liguria. In tarda mattinata è atteso un nuovo bollettino di Arpal, che potrebbe anche decidere di emettere un'allerta. Vi terremo aggiornati. Per il momento ci basiamo su ... genovatoday.it

Meteo Italia – Mediterraneo nel mirino di un’altra perturbazione dall’Atlantico, piogge e neve in arrivoMeteo - Italia alle prese a breve con l'ennesima perturbazione di questo gennaio, dalla serata tornano piogge e anche neve localmente a bassa quota ... centrometeoitaliano.it

Meteo, piogge forti martedì e mercoledì in Liguria, neve fino a 500 metri e mareggiate x.com

Meteo Liguria, miglioramento temporaneo, peggiora da domani - facebook.com facebook