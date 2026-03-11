Metalmeccanica lecchese mancano i profili tecnici

Il settore metalmeccanico della provincia di Lecco mostra segnali di ripresa, ma si scontra con una carenza di profili tecnici qualificati. Le aziende segnalano difficoltà nel trovare personale con competenze specifiche, mentre i problemi energetici rappresentano un ulteriore ostacolo. La situazione evidenzia come le competenze tecniche siano ancora un elemento critico per il settore metalmeccanico locale.

Il settore metalmeccanico presenta segnali positivi, ma resta il nodo sulle competenze e sull'energia. I dati sulla metalmeccanica nel Lecchese - emersi dall'indagine congiunturale di Confindustria Lecco Sondrio e ripresi da un intervento della Uilm del Lario - confermano la tenuta di un settore che resta centrale per l'economia del nostro territorio. La crescita della domanda e del fatturato dimostra la solidità della manifattura locale, anche in una fase economica internazionale complessa.

