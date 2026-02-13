Edison punta su profili tecnici e lancia programma High technological knowledge

(Adnkronos) – Edison investe nel valore dei profili tecnici specialistici e lancia High technological knowledge program (Htk), un programma di formazione, inserimento in azienda e crescita professionale per gli studenti e diplomati degli Its academy. In questo modo Edison punta ad attrarre e sviluppare giovani con profili tecnico-professionali che sono essenziali per l’implementazione del piano. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Nel 2026, Atac prevede di effettuare oltre 700 assunzioni tra autisti e figure tecniche, come parte di un piano volto a sostituire i pensionamenti e migliorare il servizio di trasporto pubblico a Roma.

L'Ordine dei Biologi ha scritto alla Regione evidenziando l'esclusione dei laureati in Biologia dai concorsi pubblici per ruoli tecnici.

Contenuti correlati

The Ultimate Business Playbook | Master the Laws of Success and Wealth

Argomenti discussi: Edison punta sulla formazione tech: la sfida alle competenze del futuro passa dagli Its; Edison punta sui profili tecnici e lancia il programma High Technological Knowledge; EDISON PUNTA SUI PROFILI TECNICI E LANCIA IL PROGRAMMA ‘HIGH TECHNOLOGICAL KNOWLEDGE’; Edison lancia il programma HTK per studenti e diplomati Its.

Edison lancia il programma HTK per studenti e diplomati ItsIl nuovo percorso, attivo dal 2026, offre stage retribuiti e inserimento a tempo indeterminato per circa 30 profili tecnici nelle filiere rinnovabili ed ... repubblica.it

Edison punta sui profili tecnici e lancia il programma High Technological KnowledgeIl programma è rivolto a studenti e diplomati ITS Academy e prevede un piano di crescita e di retribuzione che valorizza e sviluppa le competenze tecnico-specialistiche allineandole alle esigenze del ... italiaoggi.it

Scopri le offerte Edison Noi di Edison sì che sappiamo come fare breccia. Passa a Edison e approfitta del –20% sui costi di commercializzazione luce, gas e canone wi-fi per 12 mesi (1). Che aspetti Vieni a trovarci nel negozio in Via Roma 271 a San Giova - facebook.com facebook