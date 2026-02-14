Metal Gear Solid | Master Collection Vol 2 includerà le modalità online? Risponde Konami

Konami ha spiegato che la raccolta Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 non avrà le modalità online, dopo aver ricevuto molte domande in merito. La decisione deriva dalla volontà di preservare l’esperienza originale dei giochi, che sono pensati principalmente per il gioco in singolo. Tra i fan c’è molta attesa, ma al momento non ci sono piani per introdurre funzioni multiplayer o modalità online.

Konami ha chiarito uno dei dubbi più frequenti sul ritorno della saga stealth: Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 includerà le modalità online originali? La risposta è articolata. Se da un lato alcuni contenuti multiplayer torneranno, dall'altro una componente storica resterà esclusa. La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione del trailer di annuncio e l'apertura delle prenotazioni. Konami ha precisato che la collection comprende Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (per la prima volta portato su nuove piattaforme), Metal Gear Solid: Peace Walker in versione HD Collection e Metal Gear: Ghost Babel, oltre alla Metal Gear Solid Digital Soundtrack Vol.