Afragola 24enne sorpreso con la cocaina | arrestato dalla Polizia

Una giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia ad Afragola durante controlli in via Salvator Rosa. Durante l'intervento, è stato trovato in possesso di cocaina e una somma di denaro contante. Il ragazzo non aveva con sé la patente di guida, che risultava essere assente. L’uomo è stato portato in caserma e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Controlli straordinari della Questura: giovane fermato in via Salvator Rosa con droga e contanti, era anche senza patente. I controlli straordinari contro lo spaccio. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga nell'area nord. Nel pomeriggio di ieri, le operazioni hanno portato all'arresto di un 24enne afragolese, già noto alla polizia. Il controllo in via Salvator Rosa. Gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati nel pattugliamento del territorio, hanno notato un uomo a bordo di un'auto che si muoveva con fare circospetto lungo via Salvator Rosa. Il comportamento ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di procedere al controllo.