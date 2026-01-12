Porta Capuana | sorpreso con la droga Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo a Porta Capuana, trovato in possesso di droga. Durante il controllo, l’uomo ha tentato di scappare e si è verificata una colluttazione con gli agenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il soggetto è stato arrestato. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze illegali in città.

Tentativo di fuga e colluttazione con gli agenti: sequestrata sostanza stupefacente nel corso dei controlli serali. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini nigeriane, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato l’indagato che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Porta Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato Leggi anche: Porta Nolana: sorpreso con la droga. Arrestato un 43enne dalla Polizia di Stato Leggi anche: Acerra: sorpreso con la droga. Arrestato 18enne dalla Polizia di Stato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato; Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato; Napoli, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 31enne; Napoli, sorpreso con la droga: la polizia arresta un 31enne. Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 31enne - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne originario della Sierra Leone, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ... msn.com

