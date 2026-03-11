A Messina si è verificato un nuovo femminicidio, con la vittima Daniela Zinnanti che è stata uccisa. Il sospettato, Santino Bonfiglio, era in custodia domiciliare al momento dell’omicidio, ma non indossava il braccialetto elettronico. La polizia sta lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto e raccogliere tutte le testimonianze disponibili.

La cronaca di Messina registra un nuovo e tragico femminicidio, con Santino Bonfiglio già sottoposto ai domiciliari dopo la denuncia della vittima Daniela Zinnanti. Il 67enne ha ammesso il delitto durante un interrogatorio notturno in Questura, ma una grave carenza logistica ha impedito l’applicazione del braccialetto elettronico previsto dal giudice. L’assenza del dispositivo di monitoraggio rappresenta un punto critico nelle indagini attuali, sollevando dubbi sulla gestione delle misure cautelari. Mentre la comunità locale si raduna sotto casa della defunta per esprimere dolore e sostegno, le autorità affrontano il problema strutturale della mancanza di strumenti di controllo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina: femminicidio, il colpevole senza braccialetto

Articoli correlati

Leggi anche: Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'ex Santino Bonfiglio confessa: aveva il braccialetto elettronico

Femminicidio Messina, uccisa con decine di coltellate: confessa ex compagno, aveva braccialetto elettronicoCinquant’anni compiuti a luglio ed una relazione andata avanti fra denunce presentate e ritirate.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Messina femminicidio il colpevole senza...

Temi più discussi: #Messina, ancora un femminicidio: Un’altra terribile notizia che arriva da #Messina e che lascia sgomenti… un’altra donna, Daniela Zinnanti, ha perso la vita in modo tragico nella sua casa… una vita spezzata, una famiglia distrutta, una comunità colpita da u; Femminicidio a Messina: il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stato ritrovato intorno alle 20.00 di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo; La nostra città si sveglia stamattina più povera e più triste a causa dell’ennesimo femminicidio consumatosi ieri, stavolta nel Quartiere Lombardo: Daniela Zinnanti era una donna di 50 anni.

Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliariLa donna, 50 anni, è stata colpita con decine di coltellate da Santino Bonfiglio, 67 anni, fermato poche ore dopo dalla polizia. Durante l’interrogatorio davanti ai magistrati, l'uomo ha confessato il ... vanityfair.it

Femminicidio a Messina, uccisa 50enne. Fermato l’ex compagnoHa trovato la morte tra le mura di casa la 50enne, Daniela Zinnanti, uccisa con decine di coltellate nella serata ... 98zero.com

Tg2. . #Femminicidio a #Messina. Una donna è stata uccisa nella sua abitazione dall'ex compagno. L'uomo era uscito dagli arresti domiciliari da qualche settimana. Ora è in carcere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #11marzo - facebook.com facebook

Uccisa con decine di coltellate, fermato l'ex compagno: femminicidio a Messina x.com