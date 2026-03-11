Femminicidio Messina uccisa con decine di coltellate | confessa ex compagno aveva braccialetto elettronico

Un uomo con precedenti penali ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna a Messina, colpendola con decine di coltellate. La vittima, di cinquant’anni, portava un braccialetto elettronico e la relazione era stata caratterizzata da diverse denunce e ritiri. L’uomo, che aveva un passato giudiziario, ha ammesso il proprio gesto durante l’interrogatorio.

Cinquant’anni compiuti a luglio ed una relazione andata avanti fra denunce presentate e ritirate. Questa la soffocante e dolorosa vita di Daniela Zinnati, la donna uccisa con decine di violente coltellate nella serata di ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. Un crudele femminicidio che sarebbe stato compiuto per mano di Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima, fermato dalla polizia e che interrogato ha confessato ed è stato portato in carcere. Dalle informazioni trapelate al momento, Bonfiglio era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Gli inquirenti sono al lavoro per verificare se il braccialetto fosse in funzione e se non sia stato manomesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

