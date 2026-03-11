Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua casa di via Lombardia a Messina, colpita con decine di coltellate. La vittima è Daniela Zinnanti, e l’ex compagno, che era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è stato fermato poco dopo i fatti. La scena del delitto si è svolta nella zona del quartiere Lombardo.

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. L'uomo era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico per reati contro la persona. Secondo le prime indagini Bonfiglio sarebbe andato a trovare la ex per parlare, forse per dirle di tornare insieme, ma è stato respinto. L'indagato avrebbe quindi preso il coltello colpendo la donna decine di volte. A scoprire l'omicidio è stata la figlia della vittima che vedendo il cadavere ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto

