Femminicidio in Spagna accoltella e uccide la compagna a Malaga | al via il processo per Marco Romeo

A Malaga si apre il processo contro un uomo accusato di aver ucciso la sua compagna, una donna in gravidanza. L’uomo avrebbe anche controllato e impedito alla donna di andare dal ginecologo. La vicenda riguarda la morte di Sibora Gagani, e ora si attende il dibattimento giudiziario.