Femminicidio in Spagna accoltella e uccide la compagna a Malaga | al via il processo per Marco Romeo
A Malaga si apre il processo contro un uomo accusato di aver ucciso la sua compagna, una donna in gravidanza. L’uomo avrebbe anche controllato e impedito alla donna di andare dal ginecologo. La vicenda riguarda la morte di Sibora Gagani, e ora si attende il dibattimento giudiziario.
Romeo controllava la compagna: le avrebbe impedito anche di andare dal ginecologo in gravidanza. Presto il processo sulla morte di Sibora Gagani.
Al via in Spagna il processo a un italiano accusato di aver ucciso la compagna. L’uomo confessò anche un altro femminicidio: cosa sappiamoÈ iniziato oggi, lunedì 9 marzo, davanti alla giuria popolare a Malaga il processo a Marco Gaio Romeo, falegname italiano di 48 anni originario di...
