A Messina, nella serata di ieri, Daniela Zinnati di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo, con ferite da arma da taglio. L’ex compagno, Santino Bonfiglio, è stato arrestato e si trova ora in custodia, anche se era ai domiciliari con braccialetto elettronico al momento dei fatti.

Messina, 11 marzo 2026 – L’ennesimo femminicidio si è consumato ieri sera a Messina: Daniela Zinnati, 50 anni, è stata uccisa a coltellate nella sua casa di via Lombardia, quartiere Lombardo. In carcere, fermato con l’accusa di omicidio, c’è l’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni. Avrebbe confessato. Un’altra tragedia annunciata: Bonfiglio era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico. A scoprire il cadavere è stata la figlia della vittima, che ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe andato a trovare la ex per “parlare” e tentare una ricongiungimento, ma è stato respinto. Quindi ha preso il coltello colpendo la donna decine di volte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Daniela Zinnati uccisa a coltellate a Messina, fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio: era ai domiciliari con braccialetto

Articoli correlati

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialettoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Messina, Daniela Zinnanti uccisa a coltellate in casa: fermato l’ex compagno Santino BonfiglioUna donna di 50 anni, Daniela Zinnanti, è stata uccisa con decine di coltellate nella serata di ieri nella sua abitazione di via Lombardia, nel...

Aggiornamenti e notizie su Daniela Zinnati

Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Daniela Zinnati uccisa a coltellate a Messina, fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio; Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto.

Daniela Zinnati uccisa a coltellate a Messina, fermato l’ex compagno Santino BonfiglioIn poche ore la squadra mobile ha stretto in cerchio intorno al 67enne, portato in questura e interrogato fino a notte fonda. Avrebbe confessato. La vittima aveva 50 anni Messina, 11 marzo 2026 – ... quotidiano.net

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessatoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato ... ilmessaggero.it

Daniela, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina - facebook.com facebook